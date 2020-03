Biathlon, Sprint, Wierer 19^. Ora duello con Eckhoff per coppa del mondo

E’ in difficoltà Dorothea Wierer, ma è il momento di dare tutto quello che le è rimasto per salvare il risultato più importante, cioè vincere la Coppa del Mondo di biathlon per il secondo anno consecutivo. Per riuscirci serve un’impresa, dopo il 19.o posto nella sprint di Kontiolahti, una brutta gara dopo una stagione esaltante e dove la continuità ad alto livello era stata la forza dell’azzurra. Non questa volta. Ha smarrito la sua precisione al tiro Dorothea, la sua forza, la sua certezza. I tre errori al poligono oggi pesano molto. La sprint è stata dominata dalla tedesca Denise Herrmann che così mette a segno un colpo doppio: vince gara e classifica di specialità sorpassando nell’ultima gara proprio la Wierer. Se ne va una coppetta, Dorothea si tiene stretto il pettorale giallo di leader della generale. Domani nell’inseguimento dovrà lottare contro Tiril Eckhoff, terza al traguardo della sprint ed ormai vicina nella classifica generale con soli 8 punti di ritardo grazie agli scarti che dovranno essere considerati per fare i conti alla fine. Fuori dai giochi la svedese Oeberg con il suo 28.o posto, sarà ormai un testa a testa Wierer-Eckhoff per la Coppa. L’inseguimento di sabato sarà di fatto l’ultima gara della stagione dopo la cancellazione di Oslo, si decide tutto lì.

Ed è una gara dove si parte con le posizioni e i distacchi acquisiti nella sprint: la norvegese Eckoff per terza, Wierer diciannovesima. Per difendere il primato dovrà prenderla o finire immediatamente alle sue spalle. Il vantaggio ora è tutto della norvegese, che nelle ultime settimane è sembrata in forma e che a parità di punti ha più vittorie in stagione. Forza Dorothea, è l’ultima fatica, la più grande, la più difficile. Ma potrebbe ancora essere la più bella.