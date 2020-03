Biathlon, Boe conquista coppa del mondo. Fourcade vince inseguimento Kontiolahti

Il francese Martin Fourcade, all'ultima gara in carriera, conquista la vittoria nell'inseguimento a Kontiolahti (in Finlandia). Il norvegese Johannes Boe, quarto al traguardo, vince la coppa del mondo. Fourcade ha preceduto i connazionali Maillet e Jacquelin nell'ultima prova stagionale del biathlon maschile. Hofer, decimo, è il migliore degli italiani. Più indietro gli altri azzurri: 22° Windisch, 26° Bormolini, 39° Giacomel e 51° Bionaz. Il 26enne norvegese Boe si aggiudica la coppa del mondo per il secondo anno consecutivo, mentre "Monsieur Le Biathlon” Martin Fourcade lascia l'attività agonistica a 31 anni, con un palmares condito da 82 successi in coppa del mondo, 5 medaglie d'oro alle Olimpiadi e 13 ai campionati del mondo, di cui 11 titoli individuali. Resteranno nella storia soprattutto le 7 coppe del mondo consecutive vinte dal francese dal 2012 al 2018. Un dominio spezzato 12 mesi fa da Boe, che oggi ha potuto festeggiare insieme a Fourcade.