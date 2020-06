Il Secret Garden di Michela Moioli

Michela Moioli ha 25 anni e nel suo sport, lo Snowboardcross, ha già vinto tutto o quasi: 1 Oro olimpico, 3 Coppe del mondo e 1 argento e 3 bronzi mondiali. Le manca solo il titolo di Campionessa del mondo e il prossimo inverno, Covid permettendo, vuole raggiungere anche questo traguardo.

La rassegna iridata sarà a Secret Garden in Cina (a 500 km circa da Pechino), sede dei Giochi del 2022.

La pista nessuno la conosce, ma bisognerà farsi trovare pronti e preparati: "Io sono una che si adatta senza problemi alle situazioni nuove - dice Michela dall'alto della pista artificiale di Selvino - non sarà un problema gareggiare su un tracciato di boarder cross sconosciuto. Sfrutto l'estate per creare gli automatismi perfetti e questo Pump Track è perfetto: lavoro sulla partenza per essere veloce in uscita dal cancelletto. Un momento fondamentale per gestire bene la gara."

A Selvino da quasi 20 anni esiste una pista artificiale sulla quale si può sciare anche d'estate e quest'anno grazie alla collaborazione di Selvino Sport con Neveplast questa pista è diventata un centro dedicato agli allenamenti delle partenze dal cancelletto per atleti di sci club e squadre. Ci sono 3 partenze: uno pero lo sci alpino, una dedicata allo Ski cross e allo Snowboardcross.