Michela Moioli, la sua estate senza neve

Niente snowboard nell'estate della campionessa olimpica. Michela ha invece deciso di girare l'Italia in camper per allenarsi. Surf, skateboard, bici e...yoga i suoi compagni d'avventura

La campionessa olimpica Michela Moioli ha scelto un’estate senza la neve per allenarsi: nessuna trasferta sui ghiacciai, niente snowboard. Ha svolto la sua preparazione nel modo classico con sessioni di palestra e atletica alle quali ha aggiunto tre sport e lo yoga e così conta di arrivare in forma alla prima gara. Un piccolo van attrezzato a camper l’ha scarrozzata in giro per l’Italia. Skateboard, bici e surf sono stati i suoi compagni estivi. Lo yoga l’ha aiutata per la conoscenza del proprio corpo e l’allungamento dei muscoli.