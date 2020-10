Gigante, Bassino davanti a Brignone dopo 1^ manche

Italia subito protagonista nella gara d'esordio della Coppa del Mondo femminile di sci alpino. Nella prima manche del gigante di Soelden, in Austria, Marta Bassino precede di 58 centesimi Federica Brignone. Ottava Sofia Goggia. Seconda manche alle 13.00

Marta Bassino in testa dopo la prima manche dello slalom gigante di Soelden, gara d'esordio della Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2020/2021. L'azzurra ha 58 centesimi di vantaggio su Federica Brignone. Terza posizione per la norvegese Holtmann (+0.92) davanti alla svizzera Gisin (+1.18) e alla neozelandese Robinson (+1.18). Ottava Sofia Goggia con un distacco da Bassino di 1.76, più indietro la slovacca Vlhova che conclude prima parte di gara con un ritardo di 2.02 dall'azzurra. Fuori dalle prime 30 Roberta Melesi e Valentina Cillara Rossi. La seconda manche è in programma alle 13.00.