Slalom femminile Levi: in testa Vlhova e Gisin

Dopo la vittoria di ieri, Petra Vlhova è al comando anche nella prima manche dello slalom bis a Levi, in Finlandia. In testa, con lo stesso tempo della slovacca, la svizzera Michelle Gisin. Quarto tempo per la Shiffrin. La miglior azzurra è Irene Curtoni, che ha chiuso in decima posizione. Alle 13.15 la seconda manche

La slovacca Petra Vlhova e la svizzera Michelle Gisin sono al comando ex aequo in 54"32 dopo la prima manche dello slalom speciale di Coppa del Mondo a Levi, il secondo consecutivo previsto nella località finlandese. Terza l'altra elvetica Wendy Holdener in 54"55 e quarta la campionessa americana Mikaela Shiffrin in 54"69.

Per l'Italia la migliore è Irene Curtoni, 10/a in 55"01. Poi ci sono Marta Bassino al momento 17/a in 55"75 e Federica Brignone 21/a in 55"89. Decisamente più indietro, dopo la prova delle 32 migliori atlete, Martina Peterlini in 56"16 e Marta Rossetti in 56"33. Seconda manche alle ore 13:15.