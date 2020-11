Gigante parallelo Lech: vince Vlhova, 5^ Bassino

La slovacca Petra Vlhova ha vinto lo slalom gigante parallelo di Lech, in Austria. E' il terzo successo consecutivo in questo inizio di stagione, il quarto podio in quattro gare. In finale Vlhova ha sconfitto la statunitense Paula Moltzan. Completa il podio la svizzera Lara Gut-Behrami, che nella sfida per il terzo posto ha avuto la meglio della svedese Hector. Migliore delle italiane Marta Bassino che ha chiuso la prova al quinto posto davanti alla norvegese Stjernesund, conquistando così 45 punti. Settima Federica Brignone (36 punti per la detentrice della Coppa del Mondo), che ha sconfitto nella prova finale l’austriaca Moerzinger. In classifica generale allungo della Vlhova (360 punti) sulla svizzera Gisin a quota 175 e su Marta Bassino che sale a 158.