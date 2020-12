Sci di fondo, Federico Pellegrino domina a Davos

A Davos, in Svizzera, Federico Pellegrino vince la gara sprint davanti al russo Bolshunov e al britannico Young. E’ la 14 vittoria per il fondista valdostano che non vinceva un gara sprint dal 16 febbraio 2019 sulle nevi di casa a Cogne

Bel successo per Federico Pellegrino, nella gara sprint della Coppa del mondo di sci di fondo a Davos, in Svizzera. Un successo che è un’iniezione di fiducia per lui e per il team azzurro. Peccato per il suo compagno di squadra Francesco De Fabiani che ha dovuto arrendersi in semifinale. Ottimo risultato fra le donne, dove a vincere è stata l’americana Brennan, per Lucia Scardoni che ha raggiunto la semifinale.