Super-G: vince Kilde, deludono gli Azzurri

Aleksander Aamodt Kilde vince il Super-G in programma in Val Gardena. Bella prova del norvegese che, partito con il pettorale numero 13, si è messo alle spalle lo svizzero Mauro Caviezel staccandolo di soli 12 centesimi, conquistando la quinta vittoria in coppa del mondo. Sul gradino più basso del podio è finito l'altro norvegese Kjetil Jansrud staccato al traguardo di 21 centesimi dal leader. Non particolarmente brillante la prova degli Azzurri. Dominik Paris ha chiuso al 12° posto con oltre un secondo di distacco. Solo 22° Emanuele Buzzi anche lui con un ritardo superiore al secondo e mezzo. Deludente la prova di Christof Innerhofer che ha chiuso la sua gara a 1.77 da Kilde. In classifica generale di Coppa del Mondo, lo svizzero Marco Odermatt passa al comando con 290 punti contro i 276 di Alexis Pinturault e i 235 di Aleksander Aamodt Kilde. In testa a quella di Super-G c’è Mauro Caviezel con 180 punti (+58 su Kilde)

Gli azzurri avranno la possibilità di migliorare la deludente prestazione di squadra già domani nella discesa libera in programma sulla prestigiosa pista Saslong.