Goggia 2^ in discesa, paura per la Schmidhofer

Bel risultato per Sofia Goggia nella prima discesa libera in Val d'Isere. L'italiana, scesa con il pettorale numero 6, ha chiuso in seconda posizione alle spalle della svizzera Corinne Suter distanziata di soli 11 centesimi. Al terzo posto si è piazzata la statunitense Breezy Johnson. Qualche brivido di paura per Federica Brignone finita fuori pista senza, tuttavia, riportare conseguenze. Per quanto riguarda le altre azzurre: 10° posto per Elena Curtoni, 14° posto per Laura Pirovano e 16° per Marta Bassino.