Il norvegese Kilde vince discesa Val Gardena

Il norvegese Aleksander Aamodt Kilde si aggiudica anche la discesa libera in Val Gardena, dopo il successo in SuperG. Seconda posizione per lo statunitense Cochran-Siegle, terzo lo svizzero Feuz. Indietro gli italiani: Paris chiude 15° con un ritardo di 1"52 dal vincitore di giornata

Aleksander Aamodt Kilde vince la discesa libera in Val Gardena, la prima di questa stagione. Per il norvegese, che ha chiuso la gara in 2.01.45, è il bis dopo il successo in SuperG del giorno precedente. Seconda posizione per lo statunitense Cochran-Siegle con un ritardo di 22 centesimi dal detentore della Coppa del mondo. Sul podio anche lo svizzero Feuz, con un distacco di 54 centesimi da Kilde. Quarti a pari merito il norvegese Jansrud e lo statunitense Bennett. Indietro gli italiani: Paris perde 1"52, Innerhofer 2"14, Marsaglia 2"78. Kilde si porta in testa alla classifica di Coppa del mondo, superando lo svizzero Odermatt.