Dominik Fischnaller 3° a Winterberg. Vince Loch

Quinto successo stagionale in cinque gare per il tedesco Loch, che precede l'austriaco Gleirscher. Terza posizione per Dominik Fischnaller, che conquista così il secondo podio stagionale grazie a una rimonta nella seconda manche

Terzo posto per Dominik Fischnaller nella prova di Coppa del mondo a Winterberg, in Germania. L'azzurro ha fatto registrare il secondo miglior tempo nella seconda manche (era settimo dopo la prima) conquistando così il podio alle spalle del tedesco Felix Loch e dell'austriaco Nico Gleirscher. Per Fischnaller, che ha chiuso la prova con un ritardo di 202 millesimi dal vincitore di giornata, è il secondo podio stagionale dopo quello di Igls. Quarta posizione per l'austriaco Mueller, mentre Kevin Fischnaller conclude al quinto posto dopo aver fatto registrare il miglior tempo nella prima manche.