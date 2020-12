Slalom, Alex Vinatzer in testa dopo 1^ manche

L'azzurro Alex Vinatzer è in testa dopo la prima manche dello slalom speciale in Alta Badia. Precede di 27 centesimi lo svizzero Yule e di 36 l'austriaco Matt. Quinta posizione per Kristoffersen e sesta per Pinturault. Undicesimo Moelgg. Seconda manche in programma alle 13.00

Dopo la due giorni di gare di velocità in Val Gardena il circuito della Coppa del mondo si è spostato in Val Badia dove finalmente ritroviamo un azzurro protagonista. Alex Vinatzer è infatti al comando della prima manche dello slalom speciale che si corre sul pendio impegnativo della Gran Risa. L’altoatesino, che partiva con il pettorale dieci, è stato molto bravo a controllare la prima parte di gara prendendo i giusti spazi sulla parte ripida della pista, mentre nella seconda parte di gara è riuscito a spingere creando velocità ad ogni porta. Questo risultato è più che positivo perché Vinatzer è tornato in gara dopo essere stato operato d’urgenza di appendicite alla fine del mese di novembre mentre si trovava a Cervinia per un allenamento con la squadra. Questa è per lui la gara del rientro e il fatto di trovarlo così in forma lungo tutta la gara ha sorpreso anche gli addetti ai lavori. Che Vinatzer fosse un talento però non è certo una novità. Classe 1999 è già stato campione mondiale juniores in slalom nel 2019 ed è salito sul podio per la prima volta in Coppa del mondo a Zagabria lo scorso gennaio quando fu terzo dietro al francese Noel e allo svizzero Zenhaeuser. Nella seconda manche sarà importante per lui gestire la pressione e la concentrazione in una situazione nuova. Gli avversari sono molto vicini: Yule è secondo per 27 centesimi, Matt per 36. Seconda manche alle ore 13.00.