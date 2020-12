Matthias Mayer ha vinto la spettacolare e massacrante discesa di Coppa del mondo di Bormio, ultima gara del 2020. L'austriaco, due ori olimpici nella disciplina, ha letteralmente volato sui 3.270 metri della pista 'Stelvio', chiudendo in 1'57"32 una gara mozzafiato, regalandosi la decima vittoria in Coppa, la prima di questa stagione all'Austria. Equilibrio e tante emozioni in Valtellina, dove il podio è racchiuso in appena sei centesimi: seconda piazza per l'altro austriaco Vincent Kriechmayr (1'57"36), terza per lo svizzero Urs Kryenbuehl (1'57"38). Quarto posto per Dominik Paris, che ha riscattato la prova opaca in Super G: 1'57"45 il tempo per l'uomo-jet azzurro, ad appena 13 centesimi dalla vittoria. In generale i primi 13 classificati hanno chiuso a meno di un secondo dal vincitore.