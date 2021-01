Slalom Zagabria, trionfo Vlhova. Male le azzurre

Su una pista con poca neve e per giunta morbidissima per le temperature primaverili ed un po' di pioggia mattutina, la slovacca Petra Vhlova ha vinto lo slalom speciale di coppa del mondo di Zagabria. Per la 25enne allieva del tecnico italiano Livio Magoni è il diciottesimo successo in carriera e la conferma del primato in classifica generale. Ancora non al meglio Mikaela Shiffrin, solo quarta al traguardo, e in ombra le azzurre. Vhlova, con il tempo di 1.59.08 ha preceduto di un soffio l'austriaca Katharina Liensberger (1.59.13), che era a caccia del suo primo successo, mentre sul terzo gradino del podio si è accomodata la svizzera Michelle Gisin (1.59.30). Solo quarta invece Shiffrin in 1.59.35. Miglior azzurra è stata la veterana Irene Curtoni, solo 16/a in 2.01.91. Poi in classifica c'è la giovane lombarda Marta Rossetti 22/a in 2.02.64: per lei, 19/a dopo la manche iniziale, non c'è stata alcuna gran rimonta nella seconda discesa come era successo a Semmering. Chiude la classifica la trentina Martina Peterlini 24/a ed ultima in 2.02.82.