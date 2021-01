Un casco speciale per Sofia Goggia, che in questa stagione porta la sua Bergamo in giro per il mondo e un pensiero su Twitter: "Sempre con me. BergAMO". La 28enne sciatrice azzurra, infatti, sta disputando la stagione di Coppa del Mondo con un casco in cui è raffigurato il profilo di Bergamo Alta. Un omaggio per un popolo che ha sofferto enormemente nello scorso 2020 a causa della pandemia, tra i più colpiti in tutta Europa. "Ho fatto mettere sul mio casco il profilo di Bergamo Alta - aveva spiegato la campionessa olimpica in discesa alla vigilia della stagione -. Abbiamo passato mesi duri, in certe settimane sentivo solo il rumore delle ambulanze da casa mia. Penso che il popolo bergamasco abbia sofferto con dignità e silenzio e allo stesso modo sia ripartito. Per me è grande onore essere bergamasca, penso di incarnare al meglio l’indole orobica e cercherò di onorarla al meglio". Per il momento, Sofia ha conquistato la discesa libera in Val d'Isere dello scorso 19 dicembre, tornando al successo dopo un anno condizionato anche dalla frattura scomposta del radio sinistro rimediata a Garmisch. Nel prossimo weekend, Goggia sarà impegnata a St. Anton (Austria) con discesa e supergigante.