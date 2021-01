Linus Strasser si è imposto nello slalom di Zagabria: il tedesco, al secondo successo in carriera, ha preceduto gli austriaci Feller e Schwartz. Giornata da dimenticare per l'Italia, con Vinatzer fuori nella prima manche: il migliore degli azzurri è Tommaso Sala, 24°

Linus Strasser ha conquistato lo slalom maschile di Zagabria , prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. Il tedesco (2'01''30), ottavo dopo la prima manche, ha preceduto gli austriaci Manuel Feller (+0''10) e Marco Schwarz (+0''16). Settimo il francese Noel Clement, che guidava il gruppo dopo la manche di apertura. Per Strasser si tratta della prima affermazione in slalom, la seconda in carriera dopo quella ottenuta a fine gennaio 2017 a Stoccolma.

I risultati degli italiani: 24° Sala, fuori Vinatzer

Giornata negativa per l'Italia, che ha perso dopo pochi secondi la sua punta di diamante, Alex Vinatzer: reduce da un terzo e quarto posto nelle ultime due gare, sulla stessa pista che un anno fa gli aveva regalato il primo podio in carriera, è uscito dopo poche porte. Primo degli azzurri è Tommaso Sala, 24° a 1''94 dal vincitore, 26° Giuliano Razzoli, (+2''37): entrambi erano reduci da uno stop per Covid. Fuori Maurberger, mentre non si sono qualificati per la seconda manche Manfred Moelgg (32° a +2”61) e Stefano Gross, (33° a +2”62).