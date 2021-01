Mondiali sci Cortina, un mese al via

Solo 30 giorni al Mondiale di sci che prenderà il via il prossimo 8 febbraio, a Cortina. Simbolicamente, ieri sera, c'è stata l'accensione delle piste, mentre si stanno ultimando i lavori per ospitare 700 atleti e 3500 addetti ai lavori

Mancano 30 giorni ai Mondiali di sci di Cortina ed è tempo di mettere a fuoco l’evento in modo da realizzarlo nel miglior modo possibile. Con questa frase il Presidente della Fondazione Cortina 2021 Alessandro Benetton ha iniziato il suo intervento alla conferenza stampa che si è tenuta questa mattina presso il Comune di Cortina: “Ciò che conta ora è seguire il protocollo sanitario che verrà stilato martedì prossimo dal Comitato tecnico scientifico insieme al Governo, alla Fondazione Cortina 2021 e alla ULSS Veneto. A quel punto noi avremo un piano davanti a noi è faremo in modo di realizzarlo in maniera perfetta. Per due settimane saremo il centro del mondo, saremo l’evento dentro la pandemia, scriveremo la storia consapevoli che questo cammino iniziato 4 anni fa ci ha comunque portato anche ai Giochi del 2026.”

Con questo atteggiamento positivo la Fondazione sta lavorando perché l’evento sportivo possa svolgersi in maniera eccelsa. Le piste sono pronte e ieri sera sono state tutte illuminate proprio per trasmettere un segnale di speranza verso il futuro, tutte le infrastrutture sportive sono state ultimate, gli unici ritardi sono legati alla viabilità, ma si sta facendo l’impossibile per terminare i lavori essenziali. È stata anche firmata una Convenzione con il Commissario alle opere Valerio Toniolo che porterà linfa al territorio con investimenti di sinergia di pubblico e privato fondamentali anche per i Giochi del 2026. Soddisfatto anche il sindaco di Cortina Ghedina che ha creduto fortemente egli eventi sportivi per il rilancio di un’area che da troppo tempo era ferma. Ora Cortina è pronta per essere nuovamente al centro.

Non ci sarà il pubblico, ma 700 atleti, 3500 addetti ai lavori per offrire uno spettacolo sportivo unico a 500 milioni di persone sparse nei cinque continenti.