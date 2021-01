"Un'occasione unica di rinascita". Così in una nota il ministro dello sport Vincenzo Spadafora, a trenta giorni dal via dei Campionati del mondo di sci a Cortina, in programma dal 7 al 21 febbraio. "E' un appuntamento molto atteso, frutto di scelte portate avanti con concretezza, determinazione e trasparenza e che racconta l'Italia che vince quando fa sistema e riesce a superare ogni difficoltà - ha spiegato il Ministro -. C'è stato un lavoro di squadra da parte delle istituzioni; un sostegno da parte del Governo a tutti gli attori coinvolti. L'organizzazione di un evento di tale portata internazionale può aiutare il territorio, la comunità e dare un futuro alle giovani generazioni. Si è avuta una riqualificazione delle piste e delle infrastrutture in un'ottica di rigenerazione ambientale e rispetto del territorio". Nella serata di giovedì c'è stata l'accensione simbolica delle piste che ospiteranno le gare, con 13 titoli iridati in palio: discesa, super G, gigante, slalom, combinata alpina e, per la prima volta, parallelo individuale.