Mondiali sci Cortina: niente rinvio, conferma 2021

2021 era e 2021 sarà. Nessun posticipo al 2022. La Fis - la Federazione internazionale sci - ha deciso di respingere la proposta che il CONI e la Fisi ,di concerto con il comitato organizzatore e le Istituzioni locali, avevano avanzato per superare l’onda lunga del Covid e l’impossibilità di cogliere al meglio tutte le potenzialità di un grande evento come i Mondiali di sci. La scelta è stata fatta perché la volontà è quella di guardare avanti con fiducia. Per questo motivo la Fis - per la prima volta nella sua storia - si è esposta con una garanzia di 10 milioni di franchi svizzeri nel caso di cancellazione dell’evento dovuta a una eventuale pandemia.

La Fisi e la Fondazione Cortina 2021 hanno reagito in maniera positiva alla decisione. Operativamente parlando sono pronti ad andare avanti: il territorio e gli sponsor sono con loro. Fedeli al progetto - il cui costo di aggira intorno ai 50 milioni di euro- che vuole essere ancora il volano per il rilancio di questa parte di Veneto che viaggia verso l’Olimpiade del 2026. Il problema reale, che non riguarda solo il Mondiale ampezzano, è lavorare con mille incognite: ci sarà il pubblico a febbraio? Gli eventi collaterali? Come gestire la presenza di atleti e staff? Quale sarà il protocollo sanitario fra 7 mesi? Tante domande che non hanno risposta. La volontà rimane comunque quella di organizzare un grande Mondiale e le parole di Alessandro Benetton - Presidente di Fondazione Cortina 2021 sono incoraggianti: “C’è un grande gioco di squadra di Istituzioni e territorio, dimostreremo che nonostante tutte le eccezionalità di questo periodo, sapremo rendere onore al prestigio del nostro Paese”