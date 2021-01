Netto successo dell'azzurra in Svizzera: è il 9° in carriera e il 30° podio. Sofia è al comando della classifica di disciplina con 280 punti. Sul podio anche l'austriaca Tamara Tippler in 1.25.02 e l'americana Breezy Johnson in 1.25.10. Nelle prime dieci anche Pirovano (5^) e Cutroni (8^)

L'azzurra Sofia Goggia ha nettamente vinto in 1.24.06 la discesa di C.d.M di St. Anton.

Per la 28enne campionessa bergamasca -oro olimpico in questa disciplina- è il 9 successo in carriera e il 30° podio. Dietro di lei -ora al comando della classifica di disciplina con 280 punti grazie due successi ed un secondo posto- ci sono con grandi distacchi l'austriaca Tamara Tippler in 1.25.02 e l'americana Breezy Johnson in 1.25.10. Nelle prime dieci anche Pirovano (5^) e Cutroni (8^).