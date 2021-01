Bassino 2^ in SuperG a St. Anton, vince Lara Gut

Ancora soddisfazioni per lo sci alpino femminile in Coppa del mondo. Dopo la vittoria sabato di Sofia Goggia in discesa libera, è arrivato il secondo posto di Marta Bassino in supergigante sulle nevi austriache di Sankt Anton am Arlberg. Vittoria per la svizzera Lara Gut-Behrami, che ha avuto la meglio per 16 centesimi dell'azzurra e di 20 della connazionale Corinne Suter. Ai piedi del podio l'austriaca Tamara Tippler (+0.45), che ha preceduto Federica Brignone quinta con un distacco di 72 centesimi dalla vincitrice di giornata. Più indietro Elena Curtoni (+1.85) e Francesca Marsaglia (+2.61). Delusione per la vincitrice della discesa del giorno precedente Sofia Goggia, uscita dopo poche porte in supergigante. Fuori anche Laura Pirovano. Per Marta Bassino è il quindicesimo podio in carriera in Coppa del mondo, per la terza volta seconda classificata in supergigante. In questa stagione Bassino si era imposta in slalom gigante a Soelden e Courchevel, mentre per Lara Gut si tratta della vittoria numero 27 in carriera in coppa del mondo.