Mikaela Shiffrin vince slalom Flachau

Mikaela Shiffrin ha vinto lo slalom speciale di Flachau, in Austria. La statunitense ha preceduto di 19 centesimi l'austriaca Katarina Liensberger e di 43 la svizzera Wendy Holdener. Ai piedi del podio la leader di Coppa del mondo Petra Vlhova, con un ritardo di 62 centesimi. In classifica la slovacca è al comando con 649 punti, con Michelle Gisin seconda a 530 e Mikaela Shiffrin ora terza a 385. L'unica italiana al traguardo è stata Anita Gulli, 28^ con un distacco di 4"41 da Shiffrin. A 22 anni ha raccolto i primi punti in Coppa del mondo compiendo una grande impresa nella prima manche in cui con il pettorale 59 si era classificata 29/a. Irene Curtoni, sesta dopo la prima manche, è uscita nella seconda poco prima dell'intermedio. Non si sono invece qualificate per la seconda manche Marta Rossetti, Martina Peterlini, Serena Viviani e Lara Della Mea. L'ultimo successo di Mikaela Shiffrin in slalom speciale risaliva al 29 dicembre 2019 a Lienz. In questa stagione la statunitense aveva vinto lo slalom gigante a Courchevel lo scorso 14 dicembre. Per Shiffrin è il successo numero 44 in carriera in slalom speciale e il podio numero 100. La coppa del mondo femminile si sposta ora in Slovenia, a Kranjska Gora. Sabato gigante e domenica speciale.