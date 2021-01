Grande prestazione per Dorothea Wierer, seconda nella sprint di Oberhof dietro alla norvegese Eckhoff: per l'azzurra, perfetta al poligono, si tratta del terzo podio stagionale, il primo del 2021. In Coppa del mondo, Wierer recupera una posizione ed è ora quarta

Dorothea Wierer centra il terzo podio stagionale, il primo del 2021, nella Coppa del mondo femminile di biathlon. La due volte detentrice della sfera di cristallo, già vincitrice nell'individuale di Kontiolahti e terza nella mass start di Hochfilzen in questa stagione, si è classificata seconda nella sprint di Oberhof, 12^ prova stagionale, battuta di 9"3 dalla norvegese Tiril Eckhoff, al terzo trionfo consecutivo nella specialità nonostante un errore. L'azzurra è stata protagonista al poligono, dove non ha commesso errori nelle due serie al tiro previste, e sugli sci ha mostrato l'atteso crescendo di condizione. Terzo posto per l'austriaca Lisa Theresa Hauser a 12"6 senza errori, mentre la leader della generale Marte Olsbu Roeiseland non è andata oltre l'ottava posizione. Segnali confortanti sono arrivati anche da Lisa Vittozzi, 16^ e qualificata per la mass start di domenica 1 gennaio. In classifica generale la norvegese Roeiseland sempre al comando con 543 punti contro i 526 di Eckhoff e i 502 di Hanan Oeberg: Wierer recupera una posizione ed è quinta con 404.