CARAVAGGIO ORO - Del pittore c'è anche la moneta in oro. Come per quella in argento, a sinistra dell'angelo c'è la scritta “CARAVAGGIO” e “R”, identificativo della Zecca di Roma; a destra le date “1571•2021”, rispettivamente anno della nascita del pittore e anno di emissione della moneta che, in questo caso, corrisponde al valore di 20 EURO. Sia la versione in argento che quella in oro sono state incise da Silvia Petrassi