Sofia Goggia si conferma la donna più veloce del mondo: la 28enne bergamasca ha vinto la discesa di Coppa del Mondo di Crans Montana (Svizzera). Splendida prova per la campionessa olimpica in carica nella specialità, al 10° successo in carriera (il terzo della stagione dopo Val d'Isere e St. Anton), che ha chiuso in 1'10''10. Goggia si conferma in testa alla classifica di Coppa del mondo di discesa con 380 punti: in questa stagione vanta nella specialità tre vittorie e un secondo posto. Sul podio di Crans Montana, in una gara condizionata dal vento con partenza ribassata e interrotta per maltempo ma anche per la rovinosa caduta di Stephanie Venier (illesa dopo essere finita ad alta velocità nelle reti), finiscono anche la ceca Ester Ledecka (+0''20) e la statunitense Breezy Johnson (+0''57). Bene anche le altre azzurre in gara: nono posto per Federica Brignone (+1''09), seguita da Nadia Delago (+1'15), con Elena Curtoni 12^ (+1''17) e Laura Pirovano 15^ (+1''22). Nelle retrovie Marta Bassino, mentre è uscita di scena dopo poche porte Francesca Marsaglia. Sabato si replica con un'altra discesa libera.