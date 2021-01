Sofia Goggia scatenata a Crans Montana. Dopo aver conquistato la decima vittoria della carriera, la terza consecutiva in discesa in questa stagione, la bergamasca ha potuto festeggiare sul podio con il campanaccio, consueto omaggio da parte della località svizzera alla vincitrice della gara. Sofia si è divertita a suonarlo, ma soprattutto ha realizzato il suo obiettivo, come dichiarato subito dopo la prova: attaccarlo al collo della mucca vinta poche settimane fa in Val d'Isere, gentile omaggio dopo il successo nel mitico 'Critérium de la première neige'. In passato altre campionesse come Lindsey Vonn, Lara Gut e Ika Stuhec erano state ricompensate con l'animale. "La mucca sarà consegnata non appena le condizioni sanitarie lo permetteranno", avevano scritto gli organizzatori della discesa in Val d'Isere. "In Val d'Isère mi hanno dato la mucca, ci tenevo a vincere il campanaccio per la mia mucca", ha scherzato Goggia.