Sabato da dimenticare per Dorothea Wierer, che nella mass start di Anterselva chiude al 17° posto: troppi i cinque errori al poligono per l'azzurra, staccata di 1'44''2 dalla vincitrice, la francese Simon. Sul podio anche la svedese Oeberg e l'austriaca Hauser

Non è un weekend fortunato quello di Anterselva per Dorothea Wierer. Sulle nevi che l'hanno consacrato due volte campionessa mondiale, l'azzurra ha infatti chiuso al 17° posto la mass start. Dopo una buona partenza, Dorothea ha commesso due errori al secondo poligono, scalando nella parte bassa della classifica. Troppi errori sin da subito anche per Lisa Vittozzi, mai in gara per le posizioni importanti. Alla fine, Wierer chiude al 17° posto, con 5 errori e un ritardo dalla vincitrice di 1'44"2, mentre è 22^ Lisa Vittozzi, con 4 errori e un ritardo di 2'40"1. La vittoria è andata alla francese Julia Simon, 3 errori e un tempo di 37'05"5, davanti alla svedese Oeberg, con un errore e solo 2 decimi di ritardo dalla francese, mentre al terzo posto c'è la tedesca Hauser con un errore e 3"5 di svantaggio. Wierer mantiene il quarto posto nella classifica generale con 509 punti, alle spalle di Roeiseland con 625, Eckhoff con 617 e Oeberg con 616.