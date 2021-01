Arriva un altro quarto posto per gli azzurri sulle nevi di Anterselva: Lukas Hofer sfiora il podio nella 20 km individuale, a un solo decimo dal francese Quentin Fillon Maillet. Successo per il russo Loginov davanti al norvegese Laegreid

E' ancora amara la neve di Anterselva per i colori azzurri. Dopo il quarto posto di Dorothea Wierer, arriva un'altra beffa per l'Italia: Lukas Hofer ha infatti sfiorato il podio nella 20 km individuale uomini per appena un decimo. L'azzurro, autore di due errori nelle prime due serie, ha chiuso con un ritardo di 1'10''7 dal vincitore, il russo Alexander Loginov, che ha preceduto il norvegese Sturla Laegreid (+58''5) e il francese Quentin Fillon Maillet (1'10''6), che ha conquistato il gradino più basso del podio grazie a una spaccata sulla linea del traguardo. L'Italia sorride comunque grazie a Didier Bionaz, un solo errore al poligono, che ha centrato il miglior risultato della carriera con un 13° posto: sarà il primo atleta nato nel nuovo millennio a prendere parte ad una mass start.