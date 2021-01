Sorride subito all'Italia la prima tappa di Coppa del mondo di snowboard cross: Michela Moioli trionfa a Chiesa in Valmanenco, precedendo la statunitense Gulini e la ceca Samkova. Tra gli uomini, terzo posto per Lorenzo Sommariva

Michela Moioli non si smentisce: la bergamasca, campionessa olimpica in carica, ha conquistato la prima tappa della Coppa del mondo di snowboard cross a Chiesa in Valmanenco. La 25enne, a caccia del quarto titolo dopo quelli del 2016, 2018 e 2020, ha preceduto la statunitense Faye Gulini e la ceca Eva Samkova. Per Moioli si tratta della 14^ vittoria in Coppa del mondo. Sorridono anche gli uomini, con il terzo posto di Lorenzo Sommariva, nella gara vinta dall'olandese Glenn De Blois davanti al canadese Eliot Grondin.