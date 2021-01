Feuz vince discesa Kitzbühel, 4° Innerhofer

Beat Feuz concede il bis in discesa libera sulla pista Streif di Kitzbühel. Dopo il successo di due giorni fa lo svizzero si è imposto ancora sulle nevi austriache, precedendo di 17 centesimi il francese Johan Clarey e di 38 l'austriaco Matthias Mayer. Ottima quarta posizione per Christof Innerhofer: l'azzurro, partito con il pettorale numero 6, ha chiuso con un distacco di 86 centesimi dal vincitore di giornata. Quinto il tedesco Romed Baumann (+0.97), sesto il connazionale Andreas Sander (+1.00), mentre Dominik Paris si è classificato in settima posizione con un ritardo di 1.18 da Feuz. Più indietro gli altri italiani Matteo Marsaglia (+2.31) ed Emanuele Buzzi (+2.84). Lo svizzero Feuz è anche il nuovo leader della classifica di specialità, superando l'austriaco Mayer con il secondo successo sulla Streif. Il francese Pinturault si conferma in testa alla classifica generale. Lunedì a Kitzbühel è in programma il supergigante, inizialmente previsto per domenica, che chiuderà il weekend austriaco. Poi la Coppa del mondo maschile avrà in programma tre slalom di fila: martedì a Schladming (Austria) e poi nel weekend a Chamonix (Francia).