Grande soddisfazione nello slittino in casa Italia dalla sprint maschile, dove Kevin Fischnaller, grazie al secondo posto di Igls nella terza e ultima prova alle spalle del russo Semen Pavlichenko e davanti a Felix Loch, si aggiudica a pari merito con il campione tedesco la Coppa del mondo di specialità con 225 punti. Terzo è Pavlichenko con 206. "E' una grande soddisfazione vincere questa coppa insieme ad un grande campione come Loch che ha dominato la stagione - ha raccontato Fischnaller, come riportato il sito della Fisi -. Questa formula asseconda le mie caratteristiche, perchè la partenza è lanciata e io solitamente quando parto da fermo, ho qualche difficoltà maggiore". Nel doppio quinto posto di Rieder/Rastner, successo dei lettoni Sics/Sics su Steu/Koller e Eggert/Benecken.