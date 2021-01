Vittoria di Vincent Kriechmayr nel Super Gigante di Kitzbühel: per l'austriaco (in testa alla classifica di specialità), si tratta del settimo successo in Coppa del Mondo. Sul podio Odermatt e Mayer. Ancora un quarto posto per Christof Innerhofer, dopo quello ottenuto ieri in Discesa. Indietro Paris e Marsaglia, fuori dai primi venti a oltre 2 secondi dal vincitore. Caduta per Davide Cazzaniga, che sarà sottoposto ad accertamenti al ginocchio

L'austriaco Vincent Kriechmayr, 29 anni e settimo successo in carriera, ha vinto in 1'12"58 il SuperG della Coppa del mondo di sci alpino a Kitzbühel (Austria). Alle sue spalle rispettivamente lo svizzero Marco Odermatt, in 1'12"70, e l'altro austriaco Matthias Mayer (1'13"13).

Miglior azzurro, in una gara difficilissima che ha costretto moltissimi atleti all'errore, è stato Christof Innerhofer che, in 1'13"17, si è piazzato quarto, com'era risultato quarto nella discesa di domenica. Niente male per un atleta appena reduce dal Covid: gli sono mancati solo quattro centesimi per conquistare il podio. Dominik Paris, vittima di un errore già alla terza porta, quando è scivolato fuori linea dopo una inclinazione eccessiva, ha invece chiuso arrabbiatissimo in forte ritardo con il tempo di 1'14"76. Fuori dai primi venti anche Matteo Marsaglia, che ha chiuso in 1'14"69.

Per l'Italia, su una pista dal fondo ghiacciato e durissimo con una visibilità buona solo per i primi al via, ma poi progressivamente deteriorata, sono poi finiti fuori per salto di porta Emanuele Buzzi e Florian Schieder, mentre Davide Cazzaniga è caduto e sarà sottoposto a controlli medici probabilmente a un ginocchio. Domani tocca agli slalomisti con lo slalom notturno austriaco di Schladming