Tessa Worley ha vinto il gigante di Plan de Corones, valido per la Coppa del mondo di sci alpino femminile. La francese, al 14° successo della carriera, ha chiuso in 2'11''38, precedendo di 0''27 la svizzera Lara Gut Behrami e di 0''73 l'italiana Marta Bassino, che conquista il suo 6° podio stagionale, il 16° per le azzurre di questa magica stagione, dopo una favolosa seconda manche in cui ha rimontato quattro posizioni. Quarta la statunitense Mikaela Shiffrin, settima Sofia Goggia, seguita da Federica Brignone, che dopo il terzo posto nella prima manche, non si è ripetuta nella seconda, pagando a caro prezzo un errore in avvio e perdendo poi il ritmo sul muro. Bassino si conferma anche leader della Coppa di specialità, con 460 punti e 124 lunghezze di vantaggio proprio sulla Worley (336). La Coppa del mondo torna domenica con la discesa libera di Garmisch.