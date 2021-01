Garmisch: troppa nebbia, Super-G rinviato a lunedì

La nebbia che ha stazionato per tutta la mattinata nella parte bassa della pista ha costretto gli organizzatori del quinto supergigante femminile della stagione di Coppa del mondo a Garmisch a posticipare la gara a lunedì 1 febbraio alle ore 10.50. Dopo due tentativi effettuati di rinviare la gara alle 11.30 e successivamente alle 13.30 per evitare concomitanza con lo slalom maschile di Chamonix, è stata constatata l'impossibilità a mandare regolarmente in onda la competizione. L'Italia sarà presente con Marta Bassino, Federica Brignone, Sofia Goggia, Elena Curtoni, Nadia Delago, Francesca Marsaglia, Roberta Melesi e Laura Pirovano