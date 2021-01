Henrik Kristoffersen ha vinto lo slalom maschile di Chamonix, gara valida per la Coppa del mondo di sci alpino, seconda prova consecutiva sulla pista francese. Il norvegese (1'37''81) ha preceduto gli svizzeri Ramon Zenhaeusern (+0''28) e Sandro Simonet (+0''66). Gara condizionata nella seconda manche dal sole, che ha letteralmente stravolto neve e gerarchie. Kristoffersen, in testa anche nella prima manche, si è assicurato il 22° successo della carriera (secondo nel 2021 dopo Madonna di Campiglio), attaccando nonostante le condizioni della pista, che hanno favorito gli atleti scesi in precedenza. Zenhaeusern, ad esempio, è stato protagonista di una rimonta strepitosa, recuperando ben 27 posizioni. Giornata tutto sommato positiva per gli azzurri, che piazzano due atleti nella Top-10: Giuliano Razzoli chiude 7° (+1''29), seguito da Manfred Moelgg (+1''31). Tredicesimo Vinatzer, 21° Maurberger, 28° Gross. In Coppa del mondo di specialità, sempre al comando l'austriaco Marco Schwarz, oggi sesto.