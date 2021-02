Dopo l’infortunio subito domenica 31 gennaio a Garmisch, Sofia Goggia è ancora ricoverata presso la Clinica "La Madonnina" di Milano. La risonanza magnetica ha evidenziato una frattura composta del piatto tibiale del ginocchio destro. Non sarà necessario un intervento chirurgico, ma la sciatrice è stata comunque ricoverata. La mattina di lunedì 1° febbraio è stata visitata dal dottor Herbert Schoenhuber, ortopedico della commissione medica della FISI. L’azzurra è stata visitata anche dal dottor Andrea Panzeri. I due medici hanno deciso insieme di tenere la Goggia nella Clinica "La Madonnina" anche nei prossimi giorni, perché nell'elenco dei vari infortuni subiti sempre a Garmisch dall’azzurra c’è anche la rottura del radio del braccio sinistro risalente al 9 febbraio 2020: fu necessario un intervento, con l’inserimento di una placca. Questa placca, dopo un anno, deve essere rimossa: il programma prevedeva la rimozione a fine stagione, ma dato che Sofia è già ricoverata è stato deciso di effettuare subito l’intervento per togliere la placca, prima di riportarla a Bergamo. La tempistica di recupero dovrebbero aggirarsi intorno ai 45 giorni, prima della fase di rieducazione. Di certo l’umore è al minimo, l’azzurra è molto arrabbiata per questo nuovo infortunio, che le impedirà di gareggiare in questa stagione, sia ai Mondiali sia in Coppa del mondo.