Sofia Goggia è caduta su una pista turistica mentre stava rientrando in hotel dopo l'annullamento del Super-G a causa della nebbia e ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio destro. La Fisi fa sapere che la sciatrice azzurra sarà sottoposta ad accertamenti in serata a Milano. Fra una settimana cominciano i Mondiali di Cortina

Allarme per Sofia Goggia a una settimana dai Mondiali di Cortina: la sciatrice azzurra è caduta su una pista di Garmisch dopo il rinvio definitivo per nebbia del SuperG di Coppa del Mondo. Ancora da chiarire la dinamica della caduta, probabilmente dopo una discesa di routine, per la quale comunque è stato necessario l'intervento della barella e del medico della nazionale.

Trauma distorsivo al ginocchio Dopo un primo consulto, la Goggia - fa sapere la Fisi - "ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio destro e si sta recando a Milano per essere sottoposta ad accertamenti da parte della Commissione Medica Fisi". Solo dopo si capirà l'entità del problema al ginocchio, ma le prime sensazioni sembrano molto negative. Sofia aveva chiuso al 4° posto il Super-G di sabato, vinto dalla svizzera Lara Gut. In questa stagione vanta cinque podi, con quattro vittorie e un secondo posto in discesa libera, di cui è anche leader nella Coppa di specialità.