Smaltita la rabbia e la delusione per l'infortunio che l'ha privata dei Mondiali di Cortina, Sofia Goggia ha voluto ringraziare i suoi tifosi per il tanto affetto dimostratole in questi giorni dopo la rottura del piatto tibiale a Garmisch. "Questo messaggio è per ringraziarvi per tutto quell'affetto che mi ha investita in questi giorni - ha spiegato la 28enne bergamasca in un video condiviso sui profili social -. Ho veramente sentito l'empatia con tutti coloro che mi hanno mandato messaggi di pronta guarigione. Il vostro affetto mi ha piacevolmente travolta e mi inorgoglisce e mi rende molto fiera. Mi avete fatto sentire molto amata". I Mondiali di Cortina sono in programma dal lunedì 8 febbraio: Goggia, leader della Coppa del mondo di discesa libera, era la favorita numero 1 per l'oro nella disciplina più veloce. La bergamasca, secondo quanto dichiarato dai medici della Fisi, potrebbe tentare di rientrare per le finali Coppa del mondo di Lenzerheide, in programma il 17 marzo.