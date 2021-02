Sprint, Pellegrino-De Fabiani primi a Ulricehamn

I due atleti valdostani vincono la prova team sprint in Svezia. Ottimo segnale per i Mondiali, che cominceranno il prossimo 23 febbraio. A Ulricehamn gli azzurri hanno preceduto le coppie Svizzera 1 e Svezia 2

Trionfo in Coppa del mondo per Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani nella team sprint in tecnica libera di sci nordico a Ulricehamn in Svezia. Un successo

importante in chiave Mondiali, che scatteranno martedì 23 febbraio a Oberstdorf. Pellegrino, 30 anni, e De Fabiani, 27, entrambi valdostani, sono stati protagonisti di una gara equilibrata ma nello stesso tempo d'attacco nel corso della quale hanno sempre controllato a vista gli avversari. Pellegrino ha fatto valere la sua esperienza, attaccando prima dell'ultima discesa per poi gestire il risicato vantaggio che aveva acquisito nei metri finali. La coppia italiana ha preceduto di 1"10 Svizzera I formata da Jovian Hediger e Roman Furger e Svezia II di Karl-Johan Westberg-Johan Haeggstroem. Per Pellegrino quella di oggi è la 14/a vittoria in Coppa, la terza in una team sprint, la prima con De Fabiani dopo quelle del 2016 e 2018 con Dietmar Noeckler.