Bassino-Brignone puntano combinata: "Siamo pronte"

" Sto sempre meglio, mi sento bene - le parole di Federica Brignone - Se cominciare con la combinata è Un vantaggio? non saprei. E' la gara di un giorno, devo azzeccare tutto e deve funzionare tutto nel modo giusto. Per noi importante essere qui e dare il massimo. Spero di riuscire a mettere tutto quello che ho e a esprimere sugli sci il mio 100 per cento e mettere il giusto atteggiamento".

La conferenza stampa della vigilia si svolge in modalità remoto, con le due italiane collegate dalle rispettive stanze d'albergo. " Sto molto bene , chiaramente andando sempre più vicini alle gare c'è un po' di emozione e di tensione che si fa sentire - le parole di Marta Bassino - Comunque sono tranquilla. Ci hanno invertito lo slalom, sarà un po' diverso, spero che il tempo ce lo permetta. Penso di essere pronta , sappiamo tutti che il mondiale è una gara secca e come va va sicuramente mi sento pronta per affrontare tutto".

Archiviata la cerimonia d'apertura, i mondiali di sci alpino a Cortina d'Ampezzo lunedì assegneranno le prime medaglie nella combinata femminile. C'è stato un cambio di programma causato delle condizioni meteo con l'inversione delle due manche: alle 11.00 è in programma lo slalom, mentre alle 14.30 il SuperG. Tra le favorite ci sono anche le azzurre Marta Bassino e Federica Brignone , che alla vigilia non si nascondono: "Pronte a dare il 100 per cento" ma avranno delle avversarie di altissimo livello: " Attenti anche a Petra Vlhova, Michelle Gisin e Mikaela Shiffrin ", dicono all'unisono.

Le due azzurre si mettono nel novero delle favorite a vicenda ed entrambe indicano in "Gisin e Vlhova, ma anche Mikaela Shiffrin" le avversarie da battere. "Nella combinata femminile c'è un livello incredibile - sottolinea Brignone che la scorsa stagione è stata tra le protagoniste della specialità - Domani sarà difficile. E' la gara di un giorno, quello che è successo prima non conta. bisogna essere fortissime in slalom e in superg. Si riparte da zero, come sempre d'altra parte".





Combinata a parte (per la quale è stata decisa l'inversione delle specialità, per cui si comincia con lo slalom e poi ci sarà il super G), Marta Bassino non nasconde di puntare molto sulla prova di gigante iridata. "Il gigante è la gara a cui tengo di più - le parole della piemontese - Ma sono tutte gare in cui posso giocarmela e quindi darà il massimo in tutte". Fare bene in tutto è anche l'obiettivo di Federica: "Faccio quattro discipline e alla fine non punto su niente, cercherò di ottenere il massimo in tutte le gare che farò - dice - devo sciare al mio 100 per cento altrimenti non ho chance. Devo cercare di mettere il mio massimo".