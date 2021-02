5/20

Kristian Ghedina ha introdotto uno dei momenti più emozionanti della cerimonia: il collegamento in diretta con Sofia Goggia, attesa come una delle grandi protagoniste del Mondiale, ma che purtroppo non sarà presente a Cortina. L'azzurra ha subito la frattura del piatto tibiale laterale del ginocchio destro a fine gennaio: "Sicuramente non è un momento facile, mi piange il cuore a partecipare solo in veste di Ambassador, ma penso che sarà comunque un grande Mondiale: tiferò con tanto calore per le mie compagne dal divano"

VIDEO. Il collegamento di Sofia Goggia durante la cerimonia d'apertura