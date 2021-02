Azzurra seconda sul podio ai Mondiali di Idre, in Svezia. L'olimpionica ha chiuso la sua prova alle spalle della britannica Bakes. Bronzo per Samkova

Charlotte Bankes. Peccato per la Moioli, protagonista di un grande recupero nel finale, ma non è stato abbastanza per battere la britannica. Terzo posto alla Samkova.