La startlist del SuperG femminile

1 299276 BASSINO Marta 1996 ITA Salomon

2 516219 NUFER Priska 1992 SUI Dynastar

3 56088 TIPPLER Tamara 1991 AUT Salomon

4 197383 GAUTHIER Tiffany 1993 FRA Rossignol

5 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA Rossignol

6 56177 VENIER Stephanie 1993 AUT Atomic

7 516138 GUT-BEHRAMI Lara 1991 SUI Head

8 56256 RAEDLER Ariane 1995 AUT Head

9 516319 SUTER Corinne 1994 SUI Head

10 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA Atomic

11 155763 LEDECKA Ester 1995 CZE Atomic

12 105269 GAGNON Marie-Michele 1989 CAN Head

13 426257 LIE Kajsa Vickhoff 1998 NOR Head

14 56198 SCHEYER Christine 1994 AUT Head

15 705423 VLHOVA Petra 1995 SVK Rossignol

16 516284 GISIN Michelle 1993 SUI Rossignol

17 297910 CURTONI Elena 1991 ITA Head

18 425929 MOWINCKEL Ragnhild 1992 NOR Head

19 297702 MARSAGLIA Francesca 1990 ITA Salomon

20 196928 WORLEY Tessa 1989 FRA Rossignol

21 6535455 JOHNSON Breezy 1996 USA Atomic

22 415232 ROBINSON Alice 2001 NZL Voelkl

23 197860 ROUX Tifany 1997 FRA Dynastar

24 485941 PLESHKOVA Julia 1997 RSF Head

25 197641 GAUCHE Laura 1995 FRA Head

26 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO Stoeckli

27 107613 GRENIER Valerie 1996 CAN Rossignol

28 6535791 WRIGHT Isabella 1997 USA Atomic

29 206668 WEIDLE Kira 1996 GER Rossignol

30 565320 FERK Marusa 1988 SLO Salomon

31 435334 GASIENICA-DANIEL Maryna 1994 POL Atomic

32 715171 MUZAFERIJA Elvedina 1999 BIH Atomic

33 6536392 HURT A.J. 2000 USA Head

34 506718 IVARSSON Lin 1996 SWE

35 465098 CAILL Ania Monica 1995 ROU Salomon

36 197616 ALPHAND Estelle 1995 SWE Head

37 315187 IGNJATOVIC Nevena 1990 SRB Head

38 6000000 SIMADER Sabrina 1998 KEN Head

39 45331 SMALL Greta 1995 AUS Atomic

40 539536 WILES Jacqueline 1992 USA Rossignol

41 35222 BARUZZI FARRIOL Francesca 1998 ARG

42 225525 TILLEY Alex 1993 GBR Dynastar

43 695130 SHEPILENKO Anastasiya 2000 UKR

44 565471 HROVAT Meta 1998 SLO Salomon