Italia subito protagonista ai Mondiali di slittino su pista naturale in corso a Umhausen, in Austria. Azzurri sul podio con Evelin Lanthaler, già dominatrice della Coppa del mondo, che ha chiuso la sua prova in 2'28''40. Argento, a oltre un secondo di ritardo, per la russa Ekaterina Lavrenteva, terza l'austriaca Tina Unterberger. Trionfo italiano anche nel doppio, con gli esperti Patrick Pigneter e Florian Clara in 2'34.60 davanti ai connazionali Patrick e Matthias Lambacher.