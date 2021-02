Alexis Pinturault è in testa dopo la prima manche del gigante maschile dei Mondiali. Sulla pista Labirinti, il francese, già argento in combinata e bronzo in SuperG a Cortina, ha chiuso una discesa straordinaria in 1'17''55. Dietro di lui un sorprendente Luca De Aliprandini, tra i pochi a stare in scia a Pinturault, arrivato al traguardo con un ritardo di 40 centesimi. Terza piazza per il tedesco Alexander Schmid (+0''56). Più staccati gli altri azzurri, con Riccardo Tonetti staccato di 2''23 e Giovanni Borsotti di 2''78. Alle 13.30 la seconda manche da seguire con il nostro liveblog. Gara in diretta su Eurosport (210 e 211 del bouquet Sky).

De Aliprandini: "E' una sorpresa"

"E' bellissimo, non so come ho fatto - ha spiegato l'azzurro a Raisport -. Non pensavo, la neve è simile a quella che c'era in Corea e là non mi sentivo molto bene. Ho spinto, anche se sono molto stanco. Non pensavo che Pinturault andasse così forte, ma prendere 40 centesimi è stata una sorpresa. Ora devo gestire l'attesa, che sarà molto lunga".

Niente gara di addio per Ted Ligety

Un doloroso mal di schiena ha impedito al campione Usa Ted Ligety di partecipare al gigante mondiale, quella che aveva annunciato essere la sua ultima gara prima del ritiro dall'agonismo. 36 anni, uno dei più grandi gigantisti di sempre, Ted Ligety in coppa ha vinto 25 volte conquistando anche cinque titoli mondiali e due ori olimpici.

L'ordine d'arrivo della 1^ manche del gigante maschile

1. PINTURAULT (FRA) in 1'17''55

2. DE ALIPRANDINI (ITA) +0''40

3. SCHMID (GER) +0''56

4. FAIVRE (FRA) +0''58

5. MEILLARD (SVI) +1''25