De Aliprandini: "Meglio della mia fidanzata Gisin"

Luca De Aliprandini ha conquistato la medaglia d'argento nello slalom gigante ai mondiali di Cortina. L'azzurro non ha nascosto la sua gioia dopo la gara: "E' un sogno, un argento nel mondiale, a Cortina. Al traguardo non riuscivo nemmeno a stare in piedi, l'emozione mi ha travolto, credo si sia vista tutta. Il podio è sempre stato un tabù e ormai mi ero quasi rassegnato, ma questo mi ripaga di tutto". Un ringraziamento particolare a tutta la squadra italiana: "La medaglia è importante per tutti. Ci sentivamo il brutto anatroccolo, per tanti anni siamo stati anche insultati, presi in giro. Oggi si è visto a cosa è servito il tanto lavoro che abbiamo fatto tutti, dai tecnici a noi atleti". Sull'uscita di scena di Pinturault nella seconda manche: "Credetemi, era difficile anche per lui visto che rispetto a questa mattina la pista non era più liscia. Io ho cercato di tenere le linee senza spingere, lui probabilmente ha spinto troppo sul muro iniziale. Ho cercato di mettere in pratica quanto studiato, tenendo il tempo giusto sul muro, ma con questo buio e il segno per terra non era proprio facile. Non sapevo quanto fossi veloce, ma anche nella prima manche era così". Infine una battuta sulla compagna, la sciatrice svizzera Gisin: "Michelle ci teneva tanto, ero dispiaciuto per ieri, so quanto le importasse il gigante, è una rivincita anche per lei. Ho fatto meglio della mia fidanzata per la prima volta, un riscatto anche per lei che ci teneva tanto a vincere: io ho fatto un argento, lei un bronzo, ora manca una cosa, vero?"