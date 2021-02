" I risultati fanno schifo ". Non usa giri di parole Federica Brignone , che con l'uscita nello slalom, dice addio ai Mondiali di Cortina nel peggiore dei modi. Quella tra i pali stretti non era certo la gara della valdostana, che ha comunque voluto scendere sulla Druscè per onorare l'impegno, nonostante una settimana da dimenticare. L'inforcata a metà prova, dopo una prima parte più che discreta, è la fotografia di questa competizione iridata per una delle nostre stelle, prima italiana a vincere la Coppa del mondo. "C'è la prestazione, mancano i risultati", direbbero nel calcio. Brignone ha fatto vedere squarci di talento, come la manche dominata in SuperG nella combinata, disciplina di cui detiene la coppa di specialità. A mancare sono state invece continuità e fortuna , ingredienti fondamentali in una gara secca come i Mondiali.

"Delusa: i risultati fanno schifo, ma ho sciato bene"

"La delusione c'era già prima per le altre - ha spiegato Federica ai microfoni di Sky Sport -. Questa gara era un plus, era solo l'occasione per fare un bello slalom. Non è stata una settimana facile. Non è stata la peggiore della carriera, a risultati è stato lo stesso schifo ma in più stavo sciando anche male. Qui invece penso di aver dimostrato in manche o in pezzi di manche che sto sciando bene e che il risultato può arrivare, non è infattibile. E' ovvio che non riuscirci mai è un peccato. Ti prepari per anni a un evento del genere e uscire con zero risultati è difficile e fa male".