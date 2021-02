Katharina Liensberger è in testa dopo la prima manche dello slalom femminile dei Mondiali. Sulla pista Druscè, l'austriaca è stata protagonista di una splendida discesa, chiudendo in 48''48. Dietro di lei la slovacca Petra Vlhova, staccata di 30 centesimi e unica atleta con un gap inferiore al secondo. Terza piazza per la svizzera Holdener (+1''24), davanti alla statunitense Shiffrin (+1''30). Come prevedibile, azzurre molto dietro: la migliore è Irene Curtoni, 18^ staccata di 2''48 dalla leader. Nelle 30 anche Martina Peterlini, 25^ (+3''11). Fuori a metà gara Federica Brignone, che chiude un Mondiale da dimenticare con un'inforcata che le costa l'ennesima delusione a Cortina. Alle 13.30 la seconda manche. Gara in diretta su Eurosport (210 e 211 del bouquet Sky).

L'ordine d'arrivo della 1^ manche dello slalom donne

1. LIENSBERGER (AUT) in 48''48

2. VLHOVA (SVC) +0''30

3. HOLDENER (SVI) +1''24

4. MIKAELA SHIFFRIN (USA) +1''30

5. BUCIK (SLO) +1''39



18. CURTONI (ITA) +2''48

OUT: BRIGNONE