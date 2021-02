Lara Gut-Behrami conquista la seconda discesa consecutiva in Val di Fassa, allunga in classifica generale e insidia Sofia Goggia in quella di specialità insieme alla connazionale Corinne Suter, 2^ al traguardo: si deciderà tutto alle finali di Lenzerheide. Podio completato dalla tedesca Weidle. Pirovano si conferma la migliore delle azzurre, quinta al traguardo. Più indietro Brignone e Bassino

Prosegue il momento magico di Lara Gut-Behrami, che conquista la seconda vittoria in appena 24 ore nella discesa bis di Val di Fassa, valida per la Coppa del mondo femminile. La svizzera, due ori mondiali e un bronzo conquistati a Cortina, ha chiuso in 1'25''53, precedendo di 32 centesimi la connazionale Corinne Suter e di 68 la tedesca Kira Weidle. Ottimo il quinto posto di Laura Pirovano, che ha chiuso 5^ con un ritardo di 0''79. Fuori invece la statunitense Johnson. Per Gut si tratta della sesta vittoria stagionale in Cdm (nono podio), la 32^ in carriera, che le consente di allungare in classifica generale (1147 punti) sulla slovacca Petra Vlhova, 12^.

La corsa alla Coppa del mondo di specialità

Lara va a insidiare anche la prima posizione nella Coppa di specialità che appartiene a Sofia Goggia, attualmente out per infortunio. La bergamasca resta davanti a tutte con 480 punti, con 70 lunghezze sulla Suter e 97 sulla Gut, quando in calendario manca solo la prova conclusiva delle finali di Lenzerheide, in programma il prossimo 17 marzo. Suter dovrà arrivare almeno seconda nell'ultima discesa per superare l'azzurra, salvo miracolosi recuperi da parte di Sofia, mentre Gut sarà costretta a vincere e sperare in un cattivo piazzamento della connazionale.